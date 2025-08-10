Головне за ніч та ранок неділі, 10 серпня: звільнення Безсалівки, 160 боєзіткнень, спільна заява лідерів ЄС

Нічна повітряна атака, 160 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, атака на НПЗ у Саратові.

Сили оборони звільнили та повністю зачистили від росіян населений пункт Безсалівка на Сумщині.

Під час бойових дій ліквідовано 18 російських загарбників.

Лідери ЄС зробили спільну заяву щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі президента США Трампа з Путіним.

Текст заяви опублікували на сайті Офісу президента України.

У заяві зокрема зазначається, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. "Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів", - наголосили автори заяви.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 160 боєзіткнень.

Ворог продовжує наступальні дії на Покровському (43 наступальні дії агресора) та Новопавлівському (20 атак) напрямках.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку населених пунктів Ольгівка, Григорівка, Серебрянка, Шандриголове.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 950 загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів складають близько 1 063 240.

Російська армія атакувала залізничний вокзал у Синельниковому Дніпропетровської області, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область. Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше – без жертв", – ідеться в повідомленні.

Наразі на місцях ударів розпочалося відновлення. Через Синельникове скасовані усі потяги та електрички.

10 серпня вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі Сумської ОВА. Обійшлося без постраждалих.

Загалом сили ППО знищили 70 зі 100 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини.

Уночі 10 серпня група безпілотників здійснила атаку на нафтопереробний завод у російському місті Саратов. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Також у Росавіації повідомили, що аеропорт Саратова призупинив роботу. Губернатор Саратова Олександр Гусєв заявив про нібито збиті 10 БпЛА.

А у Міноборони РФ заявили, що начебто за ніч засоби ППО знищили та перехопили 121 український безпілотник.

Тримаймося!