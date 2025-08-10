Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через "Дію": чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
Війна

Сили оборони: у Кам'янському тривають бойові дії, щоб витіснити ворога з околиць міста

Українські військові завдають ворогу зничних втрат.

Сили оборони: у Кам'янському тривають бойові дії, щоб витіснити ворога з околиць міста
карта Оріхівського напрямку
Фото: Генштаб

Сили оборони утримують позиції біля Кам'янського на Оріхівському напрямку. Зараз проводяться ударно-пошукові дії, щоб відкинути ворожі війська від населеного пункту.

Про це заявляє речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Кам'янське – доволі важливий населений пункт... Наші позиції там залишались і залишаються, і зараз Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії для того, щоб відкинути ворога з тих позицій, з яких нам довелося відійти, і відновити положення, знову взяти під контроль цей населений пункт", – зазначає Волошин.

Сили оборони України завдають російським загарбникам значних втрат.

  • Російська армія не змогла захопити місто Кам'янське на Запоріжжі, а лише знищили позиції українських військ в середині населеного пункту.
﻿
