Сили оборони: у Кам'янському тривають бойові дії, щоб витіснити ворога з околиць міста

Сили оборони утримують позиції біля Кам'янського на Оріхівському напрямку. Зараз проводяться ударно-пошукові дії, щоб відкинути ворожі війська від населеного пункту.

Про це заявляє речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Кам'янське – доволі важливий населений пункт... Наші позиції там залишались і залишаються, і зараз Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії для того, щоб відкинути ворога з тих позицій, з яких нам довелося відійти, і відновити положення, знову взяти під контроль цей населений пункт", – зазначає Волошин.

Сили оборони України завдають російським загарбникам значних втрат.