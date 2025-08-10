Сили оборони: у Кам'янському тривають бойові дії, щоб витіснити ворога з околиць міста

Сили оборони утримують позиції біля Кам'янського на Оріхівському напрямку. Зараз проводяться ударно-пошукові дії, щоб відкинути ворожі війська від населеного пункту.
Про це заявляє речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.
"Кам'янське – доволі важливий населений пункт... Наші позиції там залишались і залишаються, і зараз Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії для того, щоб відкинути ворога з тих позицій, з яких нам довелося відійти, і відновити положення, знову взяти під контроль цей населений пункт", – зазначає Волошин.
Сили оборони України завдають російським загарбникам значних втрат.
- Російська армія не змогла захопити місто Кам'янське на Запоріжжі, а лише знищили позиції українських військ в середині населеного пункту.