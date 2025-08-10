Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?

Про це ми запитали в професора Київської православної богословської академії ПЦУ, доктора богослов’я, протоієрея Костянтина Лозінського та ректора Львівської духовної семінарії УГКЦ, директора Школи біоетики УКУ, доктора морального богослов’я, священника Ігоря Бойка.

Чи є в Святому Письмі вказівки щодо «правильного» поховання? Чому досі деякі «кондові православні» засуджують кремацію? Чи воскреснуть після другого пришестя воїни, що їхній попіл розвіяний на полі битви? Як Церква реагує на виклики часу?

У 1963 році Конґрегація доктрини віри Римо-Католицької церкви видала доктринальне вчення, в якому йшлося, що «спалення тіла не стосується душі й не перешкоджає всемогутності Бога відновити тіло». Тому ця практика не суперечить християнській релігії.

У 1961 році Вселенський патріархат озвучив свою позицію: «Немає формального православного правила, яке б заперечувало кремацію, проте є великий масив традицій і почуттів, що говорять на користь християнського похорону».

Споконвіку християни практикували поховання тіл померлих у землі. Але часи змінилися - через проблеми довкілля, брак територій для захоронення та інші обставини все частіше вдаються до кремації . Церква відреагувала на цей виклик не відразу, але й не могла залишатися осторонь.

Фото: з відкритих джерел Процес кремації

У Святому Письмі нема заборони спалювати померлих

Помісні православні церкви схиляються до традиційного поховання тіла у землю, втім, не виключають можливість кремації, коли це необхідно. Але й тут є винятки – наприклад, Церква Греції, яка забороняє священникам відспівувати померлих, яких піддають кремації.

У Православній церкві України запевняють, що воскресіння померлих не буде залежати від того, поховані вони були чи спалені.

За словами професора Київської православної богословської академії ПЦУ, доктора богослов’я, протоієрея Костянтина Лозінського, у Святому Писанні немає прямих заборон щодо спалювання тіл покійних.

«Є традиція від часів Старого Заповіту ховати людину в землі. Але ж ми повинні враховувати реалії нашого життя. От, скажімо, в Києві помирати дуже дорого. Ціни за ритуальні послуги захмарні. Тому багато людей погоджуються на кремацію рідних. Але не важливо - спалять тіло чи не спалять. Головне для православного християнина - це те, щоб померлому було віддано останню шану, тобто, щоб відбувся чин поховання, щоб за померлого молилися», - зазначає богослов.

Фото: Суспільне Прощання з військовими у Хмельницькому

Він розвінчує забобони деяких «кондових православних», що, мовляв, спалена людина не воскресне з мертвих під час другого пришестя, і закликає не слухати ці «байки».

«А якщо люди загинули в авіакатастрофі, потонули в морі, то що – вони не воскреснуть чи на Страшний суд не прийдуть? А якщо людину розірвало снарядом, то вона постане на Останньому суді без голови чи без руки, чи без ноги? Та ні. Ми воскресаємо для життя вічного по волі Божій, і тіла знову стануть такими, якими були, тільки, звісно, преобразяться», - зазначає Костянтин Лозінський.

Ці запевнення особливо важливі для родичів загиблих воїнів. Часто полеглих привозять у закритих трунах – зі зрозумілих причин. І в якому би стані не було тіло, хай це навіть буде якась його частинка або попіл – це не перешкода для майбутнього воскресіння.

Отець Костянтин, котрий не перший рік є військовим капеланом і не раз хоронив загиблих, переконаний, що можливість поховати тіло дуже важлива для рідних.

Фото: facebook Священник ПЦУ Костянтин Лозінський

«Я ховав хлопців у закритих трунах. Якщо воїн згорів у БТР, то можна уявити, що там у домовині. Але для родичів, для близьких не важливо, в якому стані тіло. Важливо, що вони його можуть належно поховати, зможуть прийти на його могилу, помолитися й поплакати», - зазначає Костянтин Лозінський.

Часи нині такі – чи не щодня стикаємося зі смертю. І священник вважає, що було б добре, якби люди залишали розпорядження щодо свого поховання, аби справді виконати їхню волю, а не побажання рідних.

«Я, наприклад, своїй дружині вже давно, ще тільки війна почалась, заповів, як мене хоронити. Ми вирішили це питання. Думаю, що для всіх було б корисно залишати свою останню волю», - зазначає отець Костянтин.

І він скептично ставиться до історій з розвіюванням попелу над морем чи де б це не було. Часто йдеться про відомих людей, зірок, на славі яких навіть після смерті хтось намагається спекулювати. Але коли попіл розвіється, шум ущухне, шоу завершиться, чи залишиться в серцях пам’ять про померлого?

Фото: Макс Требухов

Господь воскресить людину навіть із попелу

Католицька церква також надає перевагу традиційному способу поховання: тіло після смерті має бути покладене до гробу і поховане в землі. Однак церква змушена відгукуватися на виклики часу.

«Коли ми говоримо про біоетику, був час, коли церква, скажімо, вирішувала, як чинити з трансплантацією органів. І дослідивши це питання, дійшла висновку, що це добра практика. Те саме було з кремацією», - пояснює богослов Ігор Бойко.

Фото: facebook Священник УГКЦ Ігор Бойко

Він розповідає, що в 60-ті роки минулого століття у великих містах виникла проблема з місцем на цвинтарях. Потреба в кремації була дуже актуальною, і церква, вивчивши питання, заявила, що не заперечує проти такої практики.

За словами священника, було б добре, щоб не тільки родичі ухвалювали рішення про спосіб поховання людини, але також щоб сама особа могла залишити свою останню волю щодо кремації чи традиційного поховання.

Водночас він застерігає: навіть у разі кремації з прахом необхідно поводитися з належною шаною.

«Хтось каже, що попіл можна розвіяти в садочку чи на березі озера або моря. Церква натомість наполягає на тому, що навіть після спалення прах має бути похований у землю. Найкраще, щоб це було відповідне місце на цвинтарі, куди можуть прийти рідні, близькі цієї людини, віддати останню шану, помолитися, запалити свічку, побути разом на могилі», - зазначає богослов.

Він також застерігає від того, щоби зберігати прах удома, а тим більше – використовувати його в медальйонах, інших прикрасах.

Фото: suspilne.media Колумбарій у Хмельницькому

«Дехто робить із праху кулони, які носять на шиї, або поміщає його в перстень. Церква цього не допускає і не схвалює. Церква наголошує, що треба ставитися з пошаною до тлінних останків померлого», - каже отець Ігор.

За його словами, найважливіша річ: не сумніватися, що в будь-якому випадку Господь може воскресити людину до вічного життя.

«Хтось може підірватися на міні, тіло може бути настільки понівечене, що мало що від нього залишиться. Але ми маємо усвідомлювати і вірити: для Бога немає нічого неможливого, - зазначає богослов. - Бог настільки могутній, що в своїй любові до людини дарує їй безсмертну душу. І після нашої смерті настане воскресіння, до якого ми всі покликані й про яке говорить Христос: «Я прийду судити живих і мертвих». І з гробів постануть мертві, бо Господь має силу воскресити до життя тіло навіть із праху.

І це вже буде інше тіло – преображене».