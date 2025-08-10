​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Сибіга: Жодних винагород чи подарунків агресору для його умиротворення

Україна твердо стоїть на захисті наших принципів та цінностей.

Сибіга: Жодних винагород чи подарунків агресору для його умиротворення
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава українського МЗС Андрій Сибіга заявив напередодні зустрічі Трампа і Путіна, що Україна не подарує жодних винагород "агресору для його умиротворення". 

"Лише сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на захисті наших принципів та цінностей", – наголошує Андрій Сибіга.

Україна разом з американськими та європейськими партнерами залишається відданою забезпеченню справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві.

  • Європейські держави та Україна в суботу, 9 серпня, відповіли на план Путіна щодо припинення вогню контрпропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та очільником Кремля могли набрати обертів.
