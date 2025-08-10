Сибіга: Жодних винагород чи подарунків агресору для його умиротворення

Україна твердо стоїть на захисті наших принципів та цінностей.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга заявив напередодні зустрічі Трампа і Путіна, що Україна не подарує жодних винагород "агресору для його умиротворення".

"Лише сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на захисті наших принципів та цінностей", – наголошує Андрій Сибіга.

Україна разом з американськими та європейськими партнерами залишається відданою забезпеченню справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві.