В аварії у місті Бібрка загинув 36-річний водій “MAZDA”.

Вчора ввечері у місті Бібрка біля Львова сталася смертельна ДТП за участі двох легкових автомобілів, повідомили у ДСНС.

На вулиці Галицька зіткнулися два авто ‒ “MAZDA” та “OPEL”.

Унаслідок ДТП загинув 36-річний водій “MAZDA”. Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого авто за допомогою гідравлічних інструментів. Також з автомобіля деблокували 20-річного пасажира, який отримав тяжкі травми і був госпіталізований.

Щоб запобігти загорянню, рятувальники відключили акумуляторні батареї на обох автомобілях.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.