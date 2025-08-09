Знищення ворожих дронів та засобів аеорозвідки є важливою сладовою боротьби.

В ГУР МО показали відео повітряних боїв та роботи антидронів підрозділу Nexus, які нищать російські безпілотники.

"Майстри підрозділу ГУР МО України Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі, забезпечують режим безпольотної зони для російських окупантів на фронті ― прямо в небі “обрубують” ворожі “крила” розвідувальної та ударної дії", ― ідеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів є важливою складовою успіху України на полі бою.

Ефектні кадри повітряних боїв та знищення московитських безпілотників антидронами ГУР ― дивіться у відео.