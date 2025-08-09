Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Росіяни упродовж доби майже 40 разів обстріляли Донеччину, — ОВА

У Краматорському районі пошкоджено ферму.

Росіяни упродовж доби майже 40 разів обстріляли Донеччину, — ОВА
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби російські окупанти обстріляли три райони Донеччини. Є пошкодження. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 — поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Білицькому Покровського району унаслідок обстрілів поранено людину. У Покровську знищено приватний будинок.

У Микільському Святогірської громади Краматорського району пошкоджено ферму. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, приватний будинок, інфраструктуру і авто.

У Коров'єму Яру загинула людина також пошкоджено будинок; у Ямполі поранено людину. 

У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків, підприємство і 2 автівки. В Іллінівці пошкоджено 6 приватних будинків. 

У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 89 приватних будинків, склад, 2 крамниці, газогін і авто.

У Сіверську Бахмутського району 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2202 людини, у тому числі 147 дітей.
