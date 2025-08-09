Росіяни упродовж доби майже 40 разів обстріляли Донеччину, — ОВА

Упродовж доби російські окупанти обстріляли три райони Донеччини. Є пошкодження. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 — поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Білицькому Покровського району унаслідок обстрілів поранено людину. У Покровську знищено приватний будинок.

У Микільському Святогірської громади Краматорського району пошкоджено ферму. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, приватний будинок, інфраструктуру і авто.

У Коров'єму Яру загинула людина також пошкоджено будинок; у Ямполі поранено людину.

У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків, підприємство і 2 автівки. В Іллінівці пошкоджено 6 приватних будинків.

У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 89 приватних будинків, склад, 2 крамниці, газогін і авто.

У Сіверську Бахмутського району 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2202 людини, у тому числі 147 дітей.