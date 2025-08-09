За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
На Харківщині унаслідок російського терору постраждали шестеро цивільних

Серед постраждалих у Чугуївському районі — дитина.

На Харківщині унаслідок російського терору постраждали шестеро цивільних
Фото: ДСНС

Уночі 9 серпня російські безпілотники атакували Чугуївський район Харківщини, унаслідок обстрілу постраждали 6 людей, серед них 15-річна дитина.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Вночі росіяни завдали масованого удару БПЛА по Харківщині, внаслідок чого сталися пожежі, постраждали цивільні", — ідеться у повідомленні.

У Золочеві Богодухівського району внаслідок російського удару виникла пожежа в адміністративній будівлі лікарні. Постраждалих немає.

У Клугіно-Башкирівці Чугуївського району горіли квартири на першому і четвертому поверхах житлового будинку. Постраждали шестеро людей, серед них дитина 2010 року народження.

У Балаклії унаслідок обстрілу горіли адмінбудівля та приватний будинок, у Калиновому Ізюмського району зафіксовані пожежі у навчальному закладі та клубі. Постраждалих немає.

У Шевченковому сталися пожежі у класах навчального закладу, гуртожитку, гаражах, також горіли три автівки.

В Одрадному пошкоджений дах зерносховища, горіло розлите паливо. У Млинках Куп’янськкого району горіли будівля лікарні та господарча споруда. Постраждалих немає.
