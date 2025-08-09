Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти посилили репресії щодо українців на ТОТ Запоріжжя, — Жовта стрічка

Росіяни здійснюють обшуки у цивільного населення в селах і маленьких містечках. 

Окупанти посилили репресії щодо українців на ТОТ Запоріжжя, — Жовта стрічка
Фото: EPA/UPG

На ТОТ Запорізької області окупанти активізували перевірки та обшуки в селах і маленьких містечках. 

Про це інформує рух опору "Жовта стрічка".

За інформацією активістів, поліція і ФСБ спільно здійснюють обшуки. Особливо окупанти цікавляться телефонами – дивляться фото, чати, зображення, контакти. 

"Дивляться також телефони дітей! Тож якщо маєте дитину, обов'язково проговоріть з нею безпекові питання, а краще – регулярно перевіряйте телефон. Приводом для додаткової “розмови” з ФСБ може стати буквально будь-що, що натякає на проукраїнську позицію", — наголошують у Жовтій стрічці. 

Активісти руху опору наголошують:

  1. Видаляйте чутливі переписки або майте додатковий анонімний акаунт, з якого можете швидко вийти
  2. Чистіть галерею! Якщо треба зберегти щось проукраїнське – використовуйте окремий диск або флешку, сховані в надійному місці.
  3. Прибирайте з аватарок не анонімних акаунтів та акаунтів прив'язаний до російського номеру (а отже російського паспорту) іконки, які можуть привернути увагу. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies