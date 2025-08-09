Окупанти посилили репресії щодо українців на ТОТ Запоріжжя, — Жовта стрічка

Росіяни здійснюють обшуки у цивільного населення в селах і маленьких містечках.

На ТОТ Запорізької області окупанти активізували перевірки та обшуки в селах і маленьких містечках.

Про це інформує рух опору "Жовта стрічка".

За інформацією активістів, поліція і ФСБ спільно здійснюють обшуки. Особливо окупанти цікавляться телефонами – дивляться фото, чати, зображення, контакти.

"Дивляться також телефони дітей! Тож якщо маєте дитину, обов'язково проговоріть з нею безпекові питання, а краще – регулярно перевіряйте телефон. Приводом для додаткової “розмови” з ФСБ може стати буквально будь-що, що натякає на проукраїнську позицію", — наголошують у Жовтій стрічці.

Активісти руху опору наголошують:

Видаляйте чутливі переписки або майте додатковий анонімний акаунт, з якого можете швидко вийти Чистіть галерею! Якщо треба зберегти щось проукраїнське – використовуйте окремий диск або флешку, сховані в надійному місці. Прибирайте з аватарок не анонімних акаунтів та акаунтів прив'язаний до російського номеру (а отже російського паспорту) іконки, які можуть привернути увагу.