У Генштабі показали як будують антидронові тунелі на Сумщині

Подібні споруди ще називають "коридорами життя", бо вони захищають від вогневого впливу FPV-дронів.

У Сумській області триває будівництво "антидронових тунелів" для захисту військових і цивільних, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗС України продовжує зводити захисні "антидронові тунелі" на прикордонних територіях Сумщини. Ці інженерні споруди убезпечують транспортні маршрути від атак FPV-дронів – однієї з найнебезпечніших загроз сучасного поля бою", — ідеться у повідомленні.

Фото: Генштаб

У Генштабі зазначають, що "антидронові тунелі" – це спеціально облаштовані конструкції з натягнутих сіток, які дозволяють безпечно переміщати особовий склад, військову техніку, озброєння, поранених, а також цивільні авто. Тунелі створюють бар’єр від дронів-камікадзе.

Найефективніший матеріал для побудови безпечних коридорів є рибальська сітка, адже вони міцна та малопомітна для операторів ворожої техніки. Подібні споруди ще називають "коридорами життя", бо вони служать для зменшення вогневого впливу FPV-дронів.

Фото: Генштаб

"Для облаштування укриття з боковим і верхнім захистом необхідна значна кількість сітчастого матеріалу. Об’єм покриття залежить від довжини та розмірів конструкції, тому загальна площа може сягати кількох тисяч квадратних метрів. Враховуючи стандартні параметри сітки, потрібно заготовити чималу кількість погонних метрів", – розповів капітан Віталій Кособуцький.

"Антидронові тунелі" потребують регулярного догляду та підтримки у належному стані. Під час їх зведення працює команда з кількох людей, серед яких є ті, хто спостерігає за повітряним простором. Наразі військові інженери вже спорудили у прикордонні десятки кілометрів таких коридорів.

"Будівництво антидронових тунелів – ключ до безпеки. З огляду на зростаючу загрозу з боку дронів, такі споруди є критично важливим елементом сучасної оборонної інфраструктури України", – додають в Генштабі.