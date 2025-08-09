У Краматорському районі Донецької області рятувальники ліквідували 5 пожеж після ударів російської армії, повідомили у ДСНС.
У Лимані знищено господарську споруду та 1,5 га лісової підстилки.
У Микільському чотири ворожі дрони зруйнували виробничі об’єкти: загинуло 50 свиней, пошкоджено склади й техніку. Пожежа охопила 270 кв. м.
У Слов’янську ворог атакував промислову зону чотирма дронами. Ліквідовано пожежу складу на площі 1000 кв. м.
На Донеччині унаслідок обстрілів за минулу добу загинули 4 цивільних, ще 9 людей зазнали поранень.