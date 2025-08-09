​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Краматорському районі рятувальники ліквідували 5 пожеж після ворожих обстрілів

У Микільському через удари дронів РФ загинуло 50 свиней.

У Краматорському районі рятувальники ліквідували 5 пожеж після ворожих обстрілів
Фото: донецька область донеччина обстріли пожежа займання

У Краматорському районі Донецької області рятувальники ліквідували 5 пожеж після ударів російської армії, повідомили у ДСНС.

У Лимані знищено господарську споруду та 1,5 га лісової підстилки.

У Микільському чотири ворожі дрони зруйнували виробничі об’єкти: загинуло 50 свиней, пошкоджено склади й техніку. Пожежа охопила 270 кв. м.

У Слов’янську ворог атакував промислову зону чотирма дронами. Ліквідовано пожежу складу на площі 1000 кв. м.

На Донеччині унаслідок обстрілів за минулу добу загинули 4 цивільних, ще 9 людей зазнали поранень.
