У Микільському через удари дронів РФ загинуло 50 свиней.

У Краматорському районі Донецької області рятувальники ліквідували 5 пожеж після ударів російської армії, повідомили у ДСНС.

У Лимані знищено господарську споруду та 1,5 га лісової підстилки.

У Микільському чотири ворожі дрони зруйнували виробничі об’єкти: загинуло 50 свиней, пошкоджено склади й техніку. Пожежа охопила 270 кв. м.

У Слов’янську ворог атакував промислову зону чотирма дронами. Ліквідовано пожежу складу на площі 1000 кв. м.

На Донеччині унаслідок обстрілів за минулу добу загинули 4 цивільних, ще 9 людей зазнали поранень.