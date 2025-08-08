«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
На Волині натовп напав на службовий транспорт ТЦК та поліції, постраждав водій

Натовп побив авто та завдав ударів водієві транспортного засобу.

На Волині натовп напав на службовий транспорт ТЦК та поліції, постраждав водій
ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Вчора, 7 серпня, близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району під час оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовці одного із РТЦК та СП Волинської області спільно з працівниками Національної поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала ударів по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці.

Згодом рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України (Умисне нанесення побоїв службовій особі), одного фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК. Дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України (хуліганство).
﻿
