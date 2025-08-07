Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

На Рівненщині група “братків” заблокувала авто ТЦК і “відбила” депутата Костопільської міськради

Чоловіки підрізали автомобіль і викликали “швидку”, яка потім забрала військовозобов’язаного — депутата Костопільської міської ради від ВО “Свобода” Віктора Москвича.

Фото: надано джерелом в Силах оборони

Як стало відомо LB.ua з власних джерел в Силах оборони, 4 серпня на Рівненщині під час транспортування з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки військовозобов’язаного, депутата Костопільської міської ради від ВО “Свобода” Віктора Москвича, авто військовослужбовців наздогнала та підрізала автівка, в якій була група чоловіків спортивного вигляду.

Фото: надано джерелом в Силах оборони

Транспорт ТЦК було заблоковано і розпочалася сутичка, розповів наш співрозмовник в Силах оборони.

За його словами, на місце нападу на співробітників ТЦК та СП прибула “швидка”, ймовірно, викликана одним з тих, хто заблокував авто центру комплектування. 

Як видно з відео, переданому LB.ua, медик вимагала від військового покинути салон “швидкої” і відмовилася надати довідку, що вони госпіталізували чоловіка.

Пізніше військовозобов’язаного забрали до лікарні з діагнозом “інфаркт”, каже наше джерело. 

На місці події були присутні поліцейські, однак вони не втручалися, каже співрозмовник. Кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності ТЦК розпочате не було.

Фото: надано джерелом в Силах оборони

LB.ua спробував отримати коментар Віктора Москвича та Рівненської обласної організації ВО “Свобода”.

Ми зателефонували Віктору Москвичу за телефоном, вказаним на сайті Костопільської міськради. Депутат відповів на телефонний дзвінок, однак відмовився коментувати інформацію. “Без коментарів”, — відповів він.

Фото: kostopil-rada.gov.ua

Отримати коментар у Рівненській обласній організації ВО “Свобода” не вдалося, оскільки за вказаним в мережі номером телефону відповіла мешканка приватної квартири. 

Депутат Костопільської міської ради від ВО “Свобода” Віктор Москвич, згідно з декларацією за 2024 рік, є власником 27 млн грн, 5 транспортних засобів та трьох приватних структур, зокрема, двох костопільських сільськогосподарських кооперативів. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies