Чоловіки підрізали автомобіль і викликали “швидку”, яка потім забрала військовозобов’язаного — депутата Костопільської міської ради від ВО “Свобода” Віктора Москвича.

Фото: надано джерелом в Силах оборони

Як стало відомо LB.ua з власних джерел в Силах оборони, 4 серпня на Рівненщині під час транспортування з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки військовозобов’язаного, депутата Костопільської міської ради від ВО “Свобода” Віктора Москвича, авто військовослужбовців наздогнала та підрізала автівка, в якій була група чоловіків спортивного вигляду.

Фото: надано джерелом в Силах оборони

Транспорт ТЦК було заблоковано і розпочалася сутичка, розповів наш співрозмовник в Силах оборони.

За його словами, на місце нападу на співробітників ТЦК та СП прибула “швидка”, ймовірно, викликана одним з тих, хто заблокував авто центру комплектування.

Як видно з відео, переданому LB.ua, медик вимагала від військового покинути салон “швидкої” і відмовилася надати довідку, що вони госпіталізували чоловіка.

Пізніше військовозобов’язаного забрали до лікарні з діагнозом “інфаркт”, каже наше джерело.

На місці події були присутні поліцейські, однак вони не втручалися, каже співрозмовник. Кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності ТЦК розпочате не було.

Фото: надано джерелом в Силах оборони

LB.ua спробував отримати коментар Віктора Москвича та Рівненської обласної організації ВО “Свобода”.

Ми зателефонували Віктору Москвичу за телефоном, вказаним на сайті Костопільської міськради. Депутат відповів на телефонний дзвінок, однак відмовився коментувати інформацію. “Без коментарів”, — відповів він.

Фото: kostopil-rada.gov.ua

Отримати коментар у Рівненській обласній організації ВО “Свобода” не вдалося, оскільки за вказаним в мережі номером телефону відповіла мешканка приватної квартири.

Депутат Костопільської міської ради від ВО “Свобода” Віктор Москвич, згідно з декларацією за 2024 рік, є власником 27 млн грн, 5 транспортних засобів та трьох приватних структур, зокрема, двох костопільських сільськогосподарських кооперативів.