СБУ заочно повідомила про підозру генералу та полковнику армії РФ, які командували ракетним ударом по Київській телевежі

Обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару РФ по Київській телевежі 1 березня 2022 року.

СБУ заочно повідомила про підозру генералу та полковнику армії РФ, які командували ракетним ударом по Київській телевежі
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала нову доказову базу на представників командування окупаційних угруповань РФ, які вчиняли воєнні злочини на початку повномасштабної війни.

Йдеться про двох рашистів:

  • генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил армії країни-агресора;
  • полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил росії.

За даними слідства, обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару РФ по Київській телевежі 1 березня 2022 року.

Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС.

Як встановило розслідування, російська авіація вдарила по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу «повітря-земля».

Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро – отримали поранення.

Під час вибуху було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс. 

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кобилашу і Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб). 

СБУ зазначає, що обидва рашисти не вперше фігурують у розслідуваннях Служби безпеки щодо вчинення воєнних злочинів РФ проти цивільного населення та критичної інфраструктури України.
