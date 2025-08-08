На Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з 19 населених пунктів

У цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 109 дітей.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області оголосила обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з 19 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Обов'язкова евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб оголошена з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади.

У цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 109 дітей.

Місцева влада має якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.