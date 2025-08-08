Михайло Винницький: Кабмін проголосував мою відставку з посади заступника міністра

Він зазначив, що це рішення було політичним.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що Кабмін проголосував за його відставку з посади.

“Це рішення було політичним: потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуууже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам (колишнім і теперішнім), які “дякують” цим депутатам і депутаткам за їх політичні послуги (пора нарешті публічно говорити те, що загальновідомо у вузьких колах)”, - написав Винницький.

Він зазначив, що його звільнили у 812 день на посаді, і це “десь двічі довший термін”, ніж він планував на початку роботи у МОН.

Винницький вважає, що наголос на прозорості і відвертість у спілкуванні найбільше роздратувала тих депутатів і депутаток, які вимагали його відставки.

“Я залишаюся у вищій освіті (а куди дінуся?)”, - пообіцяв чиновник.