У МОН розповіли про хід цьогорічної вступної кампанії на бакалаврат

Рекомендації до зарахування на бакалаврат вже в електронних кабінетах вступників.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

“Алгоритм адресного розміщення спрацював — і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще — підсилює відповідальність вибору”, - написав Винницький.

Загалом рекомендації отримали 176 376 вступників, з них 65 493 — на бюджет, 110 883 — на контракт.

Заступник міністра освіти нагадав, що цьогоріч вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й на "контрактні" (зокрема і з грантом).

Серед тих, хто отримав бюджетне місце 61 178 осіб навчатимуться на денній формі, 4 315 - на заочній формі.

За квотами:

Квота-1: 4 060 осіб (728 — заочна форма)

Квота-2: 4 960 осіб (29 — заочна форма)

Разом це складає 13,5% усіх рекомендованих на бюджет.

“Ця цифра тривожить але про неї напишу окремо завтра. Слід мати на увазі, що крім "квотників", ще є і інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом”, - зазначив Винницький.

Він розповів, що 60% із загальної кількості вступників рекомендовані до вступу за своїм першим пріоритетом, а 86% — за одним із трьох перших пріоритетів.

Всього було створено майже 210 тисяч електронних кабінетів:

195 тис. вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви (дехто створив кабінет але заяви так і не подав),

близько 20 тис. вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів, але вони зможуть вступити на контракт на наступному етапі, після 11 серпня.

Якщо навпроти однієї із заяв з’явився статус “Рекомендовано”, це саме та заява, за якою можна навчатися. Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня.