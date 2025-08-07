Апеляція ВАКС залишила без змін заставу в 120 млн грн ексвіцепремʼєр-міністру Чернишову

Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишили без задоволення апеляційні скарги прокурора та захисту Олексія Чернишова та залишила в силі ухвалу, якою до нього застосували запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Про це повідомляє Центр протидіє корупції.

Таке рішення ухвалили судді Олег Павлишин Даниїла Чорненька та Андрій Никифоров.

Справа Чернишова