Апеляція ВАКС залишила без змін заставу в 120 млн грн ексвіцепремʼєр-міністру Чернишову

Як відомо, Чернишову інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.

Апеляція ВАКС залишила без змін заставу в 120 млн грн ексвіцепремʼєр-міністру Чернишову
Олексій Чернишов у ВАКС, 1 липня
Фото: скріншот

Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишили без задоволення апеляційні скарги прокурора та захисту Олексія Чернишова та залишила в силі ухвалу, якою до нього застосували запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Про це повідомляє Центр протидіє корупції. 

Таке рішення ухвалили судді Олег Павлишин Даниїла Чорненька та Андрій Никифоров.

Справа Чернишова

  • За версією слідства, в листопаді 2021 року забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. 
  • Вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Чернишова, який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику – Максиму Горбатюку. Той організував передачу документів та координацію між сторонами, а також повідомив про схему міністра, держсекретаря міністерства Василя Володіна та директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон, повідомляв Центр протидії корупції.
  • За успішну реалізацію оборудки Копистира "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.
  • Василя Володіна та Максима Горбатюка ВАКС взяв під варту, з альтернативами застави 20 і 25 млн грн. Аллі Сушон визначили заставу в розмірі 1 млн грн.
  • 23 червня віцепрем'єру Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. 
  • 1 липня апеляція ВАКС залишила в силі запобіжні заходи колишньому держсекретарю Мінрозвитку та Сергієві Копистирі.
  • 2 липня стало відомо, що за віцепрем'єра Олексія Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави.
