ЗМІ: у Китаї затримали дипломата, якого вважали наступним очільником МЗС країни

Його затримали ще на початку серпня після закордонної робочої поїздки.

У Китаї затримали високопоставленого 61-річного дипломата Лю Цзяньчао, якого багато хто вважав потенційним міністром закордонних справ. Його забрали на допит ще на початку серпня.

Про це пишуть Reuters та The Guardian із посиланням на джерела. Про затримання Лю вперше повідомила Wall Street Journal.

Зазначається, що політика затримали після повернення з робочої поїздки до Сінгапуру, Південної Африки та Алжиру, яка завершилася 30 липня. На початку серпня у його будинку проходив обшук.

Його затримання є розслідуванням найвищого рівня щодо дипломата з тих пір, як Китай усунув свого колишнього міністра закордонних справ та протеже президента Сі Цзіньпіна Цінь Ганга у 2023 році після чуток про позашлюбний зв'язок.

З 2022 року дипломат, який здобув освіту в Оксфорді, очолює Міжнародний відділ Комуністичної партії. З моменту вступу на посаду він відвідав понад 20 країн та зустрівся з посадовцями з понад 160 країн.

Щільний графік Лю, особливо його зустрічі з колишнім державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, викликали очікування, що колишнього посла та речника міністерства готують на посаду наступного міністра закордонних справ.

Він служив у місії Китаю у Великій Британії, а пізніше був послом в Індонезії та на Філіппінах.

Незвично для китайського дипломата, але він обіймав дві посади поспіль в антикорупційних органах Китаю між 2015 і 2018 роками, допомагаючи розшукувати чиновників, які втекли за кордон.

Під час своєї роботи речником міністерства він був відомий своїми гумористичними коментарями.