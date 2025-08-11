Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСвіт

ЗМІ: у Китаї затримали дипломата, якого вважали наступним очільником МЗС країни

Його затримали ще на початку серпня після закордонної робочої поїздки. 

ЗМІ: у Китаї затримали дипломата, якого вважали наступним очільником МЗС країни
затриманий китайський дипломат Лю Цзяньчао
Фото: EPA/UPG

У Китаї затримали високопоставленого 61-річного дипломата Лю Цзяньчао, якого багато хто вважав потенційним міністром закордонних справ. Його забрали на допит ще на початку серпня.

Про це пишуть Reuters та The Guardian із посиланням на джерела. Про затримання Лю вперше повідомила Wall Street Journal.

Зазначається, що політика затримали після повернення з робочої поїздки до Сінгапуру, Південної Африки та Алжиру, яка завершилася 30 липня. На початку серпня у його будинку проходив обшук. 

Його затримання є розслідуванням найвищого рівня щодо дипломата з тих пір, як Китай усунув свого колишнього міністра закордонних справ та протеже президента Сі Цзіньпіна Цінь Ганга у 2023 році після чуток про позашлюбний зв'язок.

З 2022 року дипломат, який здобув освіту в Оксфорді, очолює Міжнародний відділ Комуністичної партії. З моменту вступу на посаду він відвідав понад 20 країн та зустрівся з посадовцями з понад 160 країн.

Щільний графік Лю, особливо його зустрічі з колишнім державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, викликали очікування, що колишнього посла та речника міністерства готують на посаду наступного міністра закордонних справ.

Він служив у місії Китаю у Великій Британії, а пізніше був послом в Індонезії та на Філіппінах.

Незвично для китайського дипломата, але він обіймав дві посади поспіль в антикорупційних органах Китаю між 2015 і 2018 роками, допомагаючи розшукувати  чиновників, які втекли за кордон.

Під час своєї роботи речником міністерства він був відомий своїми гумористичними коментарями.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies