Вірменія та Азербайджан відмовилися від обопільних територіальних претензій

Країни мають намір відкликати подані один проти одного до міжнародних судів скарги, а також - створити спільну комісію для контролю за виконанням мирної угоди.

Вірменія та Азербайджан відмовилися від територіальних претензій один до одного.

Про це йдеться в тексті Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин, який сторони опублікували 11 серпня, передає "Радіо Свобода".

Договір складається з 17 статей. У ньому Вірменія та Азербайджан відмовляються від обопільного застосування сили.

Документ також передбачає відмову від розміщення третіх сил на кордоні двох країн. Делімітацію кордону буде проведено на базі окремої угоди.

Після набрання договором чинності Азербайджан і Вірменія мають намір відкликати подані один проти одного до міжнародних судів скарги, а також - створити спільну комісію для контролю за виконанням мирної угоди.

До цього про параметри угоди було відомо мало. Минулого тижня президент Азербайджану Ільгам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян парафували угоду в Білому домі у присутності американського президента Дональда Трампа. Таким чином сторони підтвердили, що згодні з текстом документа і не виступатимуть за зміну формулювань.

Що передувало