​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСвіт

Вірменія та Азербайджан відмовилися від обопільних територіальних претензій

Країни мають намір відкликати подані один проти одного до міжнародних судів скарги, а також - створити спільну комісію для контролю за виконанням мирної угоди.

Вірменія та Азербайджан відмовилися від обопільних територіальних претензій
​Президент Азербайджану Ільхам Алієв прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Вірменія та Азербайджан відмовилися від територіальних претензій один до одного. 

Про це йдеться в тексті Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин, який сторони опублікували 11 серпня, передає "Радіо Свобода".

Договір складається з 17 статей. У ньому Вірменія та Азербайджан відмовляються від обопільного застосування сили.

Документ також передбачає відмову від розміщення третіх сил на кордоні двох країн. Делімітацію кордону буде проведено на базі окремої угоди.

Після набрання договором чинності Азербайджан і Вірменія мають намір відкликати подані один проти одного до міжнародних судів скарги, а також - створити спільну комісію для контролю за виконанням мирної угоди.

До цього про параметри угоди було відомо мало. Минулого тижня президент Азербайджану Ільгам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян парафували угоду в Білому домі у присутності американського президента Дональда Трампа. Таким чином сторони підтвердили, що згодні з текстом документа і не виступатимуть за зміну формулювань.

Що передувало

  • 8 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що Вірменія та Азербайджан підписали спільну декларацію про домовленість про припинення бойових дій.
  • Азербайджан і Вірменія фактично перебували в стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому. 
  • 21 вересня 2023-го президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен. У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії.
  • Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними. 
  • 1 січня невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування, а в травні цього року російські війська остаточно покинули нагірний Карабах.
  • Згодом Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies