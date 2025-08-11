Китайський корабель атакував філіппінське судно водометом

Китайський корабель атакувавв філіппінське судно з водометів поблизу спірної мілини в Південнокитайському морі, пише Bloomberg.

Філіппінські судна та рибалки зіткнулися з “небезпечними маневрами та блокуючими діями” з боку китайських суден поблизу мілини Скарборо рано в понеділок, повідомив речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела. За його словами, філіппінський корабель уникнув ураження водометом.

Пекін використовував водомети проти філіппінських кораблів у Південнокитайському морі в минулому, щоб заявити про свої претензії на багатому на ресурси водному шляху, а його берегова охорона також застосувала їх, щоб відбити філіппінське судно в червні.

У заяві берегової охорони Китаю йдеться, що філіппінські кораблі навмисно вторглися у води поблизу мілини Скарборо, незважаючи на неодноразові попередження. Додається, що китайські операції відповідали стандартній практиці та закону.

Цей інцидент стався через кілька днів після того, як Китай закликав Манілу “утриматися від ігор з вогнем”. Президент Філіппін Фердинанд Маркоса-молодший заявив, що Філіппіни можуть бути втягнуті в можливий конфлікт у разі конфронтації між США та Китаєм щодо Тайваню ‒ через їхню географічну близькість. Китай розглядає самоврядний острів на північ від Філіппін як відступницьку провінцію.

“Незважаючи на наше палке бажання уникнути будь-якої конфронтації з ким завгодно, війна через Тайвань втягне Філіппіни в конфлікт”, ‒ сказав Маркос на брифінгу в понеділок.

Тарріела додав, що також сталося зіткнення між судном берегової охорони Китаю та кораблем ВМС Народно-визвольної армії, коли судно берегової охорони переслідувало філіппінський човен на “високий швидкості”, що призвело до “значної шкоди” китайському кораблю берегової охорони.

Маркос сказав, що Філіппіни, давній союзник США, не відступлять від висування своїх претензій у Південнокитайському морі, на які Пекін претендує майже повністю, незважаючи на рішення міжнародного трибуналу 2016 року, яке їх відхилило.