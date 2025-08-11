Азербайджан виділяє $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

Азербайджан виділяє 2 мільйони доларів на закупівлю електрочного обладнання для України. Відповідне розпорядження підписав сьогодні, 11 серпня, президент Ільхам Алієв.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Азербайджану.

"У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася в останні роки в Україні, азербайджанська держава неодноразово надсилала гуманітарну допомогу українському народові", – зазначили там і нагадали, що відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на засадах дружби та партнерства, на основі двосторонніх договорів та декларацій.

"Постановляю для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні, з передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті 2,0 (два) мільйони доларів США", – йдеться у розпорядженні Алієва.

Міністерство фінансів Азербайджану зобов'язане забезпечити фінансування, а Кабмін повинен "вирішити питання, що випливають з цього Розпорядження".