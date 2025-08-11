У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Азербайджан виділяє $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

Відповідне розпорядження підписав президент Ільхам Алієв.

Азербайджан виділяє $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

Азербайджан виділяє 2 мільйони доларів на закупівлю електрочного обладнання для України. Відповідне розпорядження підписав сьогодні, 11 серпня, президент Ільхам Алієв.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Азербайджану. 

"У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася в останні роки в Україні, азербайджанська держава неодноразово надсилала гуманітарну допомогу українському народові", – зазначили там і нагадали, що відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на засадах дружби та партнерства, на основі двосторонніх договорів та декларацій. 

"Постановляю для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні, з передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті 2,0 (два) мільйони доларів США", – йдеться у розпорядженні Алієва. 

Міністерство фінансів Азербайджану зобов'язане забезпечити фінансування, а Кабмін повинен "вирішити питання, що випливають з цього Розпорядження". 

  • Вчора під час телефонної розмови президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв засудили удари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.
