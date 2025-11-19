Норвегія виділяє Україні додаткові 465 млн крон на гуманітарну допомогу

Допомогу спрямують на підтримку цивільних у прифронтових регіонах та для евакуації.

Норвегія надає Україні ще 465 мільйонів норвезьких крон гуманітарної підтримки. Це фінансування доповнює попередні 120 мільйонів крон, спрямованих на посилення продовольчої безпеки.

Про це повідомляє уряд Норвегії.

"Гуманітарна підтримка Норвегії Україні рятує життя та полегшує страждання. Вона допомагає українському народу зберегти свою стійкість. Це ключовий пріоритет для Норвегії", – заявив міністр міжнародного розвитку Осмунд Аукруст під час IV Міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві.

З урахуванням нових асигнувань загальна підтримка гуманітарних зусиль в Україні та допомоги біженцям у сусідніх країнах перевищить 3 мільярди норвезьких крон у 2025 році.

Кошти будуть надані через партнерів ООН, Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також норвезькі гуманітарні організації.

Уряд Норвегії підкреслив, що пріоритетом залишаються допомога найбільш вразливим людям у прифронтових регіонах, підтримка евакуації, житло для внутрішньо переміщених осіб та допомога тим, хто втратив домівки через російські атаки.

"Співпраця між норвезькими гуманітарними організаціями та місцевими структурами в Україні є безцінною. Особливу увагу ми приділяємо проєктам, спрямованим на захист і покращення становища дітей. Спільні програми забезпечують цивільних їжею, грошовою допомогою, житлом і сприяють розмінуванню територій", – наголосив Аукруст.