У Данії партія влади зазнала поразки на місцевих виборах

Соціал-демократи вперше за століття не будуть керувати Копенгагеном.

За підсумками місцевих та муніципальних виборів у Данії, які відбулися у вівторок, Соціал-демократична партія чинної прем'єрки Метте Фредеріксен зазнала низки болючих поразок.

Як пише The Guardian, політсила залишилася у статусі найбільш репрезентованої у місцевих радах, але втратила одразу 5%, дозволивши суттєво поліпшити результати ультраправим та "зеленим".

Найбільшого удару соціал-демократи зазнали у Копенгагені, де близька подруга Фредеріксен Пернілла Розенкранц-Тейль не змогла здобути посаду лорда-мера. Керувати містом буде Сіссе Марі Веллінг з партії "лівих зелених". Це перший випадок за останні 100 років, коли соціал-демократи втратили контроль над столицею.

Метте Фредеріксен визнала, що падіння рівня довіри до її партії "виявилося більшим, аніж ми могли припускати".