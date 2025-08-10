У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСвіт

​У Великій Британії за вихідні понад 500 людей заарештували під час пропалестинських акцій

За даними поліції, майже половина затриманих були старшими за 60 років.

​У Великій Британії за вихідні понад 500 людей заарештували під час пропалестинських акцій
Затримання однієї із протестувальниць у Лондоні
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії 532 людей були заарештовані під час акцій на підтримку пропалестинської груп "Palestine Action" яку країна визнала терористичною організацією.

Про це пише АР.

Переважну більшість затриманих у суботу, 522 особи, заарештували за демонстрацію плакатів на підтримку "Palestine Action", що є порушенням антитерористичного законодавства. Ще 10 осіб затримали за різні правопорушення, зокрема за напад на поліцейських та перешкоджання їхній роботі.

Прихильники "Palestine Action" організували протест, щоб підкреслити своє переконання, що уряд незаконно обмежує свободу слова, забороняючи організацію прямої дії, яка виступала проти його політики.

Однак міністерка внутрішніх справ Великої Британії Єветт Купер стверджує, що "Palestine Action" заборонили після того, як її члени вчинили серйозні напади із застосуванням насильства, заподіянням значних травм та масштабними пошкодженнями майна.

Парламент проголосував за заборону "Palestine Action" після того, як активісти проникли на авіабазу Королівських ВПС і пошкодили два танкерні літаки, протестуючи проти британської підтримки війни в Газі. Раніше група вже націлювалася на ізраїльські оборонні підприємства та інші об’єкти у Великій Британії, які, на їхню думку, пов’язані з ізраїльськими військовими.

Прихильники "Palestine Action" оскаржують заборону в суді, стверджуючи, що уряд порушив закони про права людини, визнавши групу терористичною організацією.
