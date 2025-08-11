Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Два судна КНР зіштовхнулися у Південнокитайському морі під час погоні за філіппінським судном

Китайський військовий корабель "непридатний для плавання" після зіткнення.

Два судна КНР зіштовхнулися у Південнокитайському морі під час погоні за філіппінським судном
Філіппіни та США проводять спільне морське патрулювання в Західному Філіппінському морі
Фото: US Navy

Корабель берегової охорони Китаю врізався у військовий корабель КНР під час переслідування філіппінськоого судна.

Про це пише BBC. 

За інформацією Філіппінської влади, офіцери її берегової охорони роздавали допомогу рибалкам у районі спірної мілини Скарборо. У той час китайська берегова охорона виконала ризикований маневр, який завдав значної шкоди передній палубі китайського військового корабля.

Під час переслідування корабля філіппінської берегової охорони, судно китайської берегової охорони задіяло водомети, а потім, різко розвернувшись, гучно врізалося в набагато більший китайський військовий корабель.

Філіппінська сторона зазначила, що це зіткнення зробило китайський військовий корабель "непридатним для плавання".

Інформація про постраждалих відсутня.

Берегова охорона Філіппін "постійно закликала" владу КНР дотримуватися міжнародних конвенцій у вирішенні територіальних спорів, "особливо враховуючи їхню роль у забезпеченні дотримання морських законів".

Берегова охорона Китаю заявила, що діяла "відповідно до закону", та вжила "всіх необхідних заходів", щоб відігнати філіппінські судна.

  • Китай претендує на майже все Південно-Китайське море, що суперечить позиціям деяких сусідніх країн. 
  • Китай використовує водомети, щоб зірвати філіппінську місію з поповнення запасів для солдатів, які охороняють аванпост азійської острівної країни − старий американський військовий корабель у Південнокитайському морі. Судно часів Другої світової війни навмисно сіло на риф у 1999 році, щоб зміцнити територіальні претензії Філіппін.
  • Китай, який вважає майже все Південнокитайське море своїм володінням, звинуватив Філіппіни у зазіханні на його територію та заявив, що вжив необхідних заходів проти суден.
