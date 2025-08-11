Два судна КНР зіштовхнулися у Південнокитайському морі під час погоні за філіппінським судном

Китайський військовий корабель "непридатний для плавання" після зіткнення.

Корабель берегової охорони Китаю врізався у військовий корабель КНР під час переслідування філіппінськоого судна.

Про це пише BBC.

За інформацією Філіппінської влади, офіцери її берегової охорони роздавали допомогу рибалкам у районі спірної мілини Скарборо. У той час китайська берегова охорона виконала ризикований маневр, який завдав значної шкоди передній палубі китайського військового корабля.

Під час переслідування корабля філіппінської берегової охорони, судно китайської берегової охорони задіяло водомети, а потім, різко розвернувшись, гучно врізалося в набагато більший китайський військовий корабель.

Філіппінська сторона зазначила, що це зіткнення зробило китайський військовий корабель "непридатним для плавання".

Інформація про постраждалих відсутня.

Берегова охорона Філіппін "постійно закликала" владу КНР дотримуватися міжнародних конвенцій у вирішенні територіальних спорів, "особливо враховуючи їхню роль у забезпеченні дотримання морських законів".

Берегова охорона Китаю заявила, що діяла "відповідно до закону", та вжила "всіх необхідних заходів", щоб відігнати філіппінські судна.