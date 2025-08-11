Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

У Литві біля кордону із Білоруссю пройдуть тактичні навчання

У навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців і 50 одиниць техніки.

У Литві біля кордону із Білоруссю пройдуть тактичні навчання
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Варенському районі Литви, що біля кордону із Білоруссю, та на полігоні Гайжюнай із  11 по 22 серпня триватимуть польові тактичні навчання "Лютий вовк 2025". 

Як пише Delfi, їх організовує батальйон піхоти імені Великого князя Литовського Альгірда піхотної бригади "Залізний Вовк".Передбачається, що у навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців і 50 одиниць техніки.

Зазначається, що під час першого тижня навчань піхотні роти та командний пункт батальйону передислокуються у Варенський район, де виконуватимуть оборонні операції у населених пунктах, використовуючи бойові машини піхоти “Vilkas” та іншу бойову техніку батальйону. Пізніше на полігоні Гайжюнай підрозділи проводитимуть бойові стрільби на рівні відділення.

Як кажуть військові, під час навчань будуть використовувати імітаційні боєприпаси, піротехнічні заряди, відтворюватимуться звуки з гучномовців, а військова техніка активно рухатиметься дорогами Варенського району.

  • У вересні в Польщі відбудуться навчання "Залізний захисник", у яких візьмуть участь 34 тисячі польських та союзних солдатів з усіх видів Збройних сил, оснащених близько 600 одиницями техніки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies