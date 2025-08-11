У Литві біля кордону із Білоруссю пройдуть тактичні навчання

У навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців і 50 одиниць техніки.

У Варенському районі Литви, що біля кордону із Білоруссю, та на полігоні Гайжюнай із 11 по 22 серпня триватимуть польові тактичні навчання "Лютий вовк 2025".

Як пише Delfi, їх організовує батальйон піхоти імені Великого князя Литовського Альгірда піхотної бригади "Залізний Вовк".Передбачається, що у навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців і 50 одиниць техніки.

Зазначається, що під час першого тижня навчань піхотні роти та командний пункт батальйону передислокуються у Варенський район, де виконуватимуть оборонні операції у населених пунктах, використовуючи бойові машини піхоти “Vilkas” та іншу бойову техніку батальйону. Пізніше на полігоні Гайжюнай підрозділи проводитимуть бойові стрільби на рівні відділення.

Як кажуть військові, під час навчань будуть використовувати імітаційні боєприпаси, піротехнічні заряди, відтворюватимуться звуки з гучномовців, а військова техніка активно рухатиметься дорогами Варенського району.