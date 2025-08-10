У Литві за звинуваченням у шахрайстві судитимуть екскомандувача армії

Колишній командувач армії Литви Вальдемарас Рупшис постане перед судом за звинуваченням у шахрайстві.
Про це повідомляє LRT.
Перше слухання у Вільнюському окружному суді відбудеться 22 вересня. Окружна прокуратура передала справу до суду наприкінці травня. Тоді прокуратура заявляла, що справа пов'язана з можливим незаконним наданням медичних послуг.
Рупшису висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем, підробці документів та шахрайстві. Іншому обвинуваченому - колишньому медику військово-медичної служби, – у зловживанні службовим становищем, підробці документів та пособництві шахрайству.
За даними слідства, Рупшис, обіймаючи посаду командувача армії, встановив собі зубні імплантати вартістю близько 4 тисячі євро, які були оплачені за рахунок армії. Він тоді пояснював, що 2022 року під час відвідування військовослужбовців зазнав одонтологічної травми; подія була визнана пов'язаною з виконанням службових обов'язків, відповідно, лікування оплачено за рахунок коштів системи національної оборони.
- У 2023 році у Литві розгорівся скандал із призначенням Рупшиса на посаду командувача Збройних сил. За даними журналістів, Рупшис приховав, що в 1985-1989 роках навчався у Новочеркаському вищому військовому училищі. У Збройних силах стверджують, що він не закінчував це училище і залишив його за власним бажанням.
- Військовий склав присягу 11 листопада 1990 року, коли приєднався до системи національної оборони. На той час Литва ще не здобула міжнародного визнання після відновлення незалежності. Президент Гітанас Науседа під час погодження кандидатури Рупшиса на посаду головнокомандувача ЗС Литви не знав про його навчання в Росії.