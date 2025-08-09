Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
WSJ: Трамп розглядає можливість перекласифікувати марихуану як менш небезпечний наркотик

На початку цього місяця президент заявив своїм політичним донорам, які займаються культивацією марихуани, що він зацікавлений у перекласифікації цього наркотику.

WSJ: Трамп розглядає можливість перекласифікувати марихуану як менш небезпечний наркотик
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перекласифікації марихуани як менш небезпечного наркотику після того, як компанії, що виробляють марихуану, вклали мільйони доларів у політичні групи Трампа, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела. 

На початку цього місяця у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі на благодійному заході, за участь у якому треба було заплатити 1 мільйон доларів, Трамп сказав учасникам, що він зацікавлений у змінах, які б значно полегшили купівлю та продаж марихуани та зробили б багатомільярдну галузь більш прибутковою.

Серед гостей на благодійному заході Трампа була Кім Ріверс, генеральний директор однієї з найбільших компаній з виробництва марихуани Trulieve, яка закликала Трампа продовжити зміни та розширити дослідження медичної марихуани.

Видання зазначає, що перекласифікацією марихуани почала займатися адміністрація Байдена, але не встигла довести справу до кінця.
