Латвія передала ДСНС України 16 пожежних автомобілів

Незабаром вони будуть розподілені по різних куточках України.

Фото: ДСНС

Латвія відправила 16 пожежних автомобілів для Держслужби з надзвичайних ситуацій України в рамках Механізму цивільного захисту.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"У рамках Механізму цивільного захисту на Буковину прибула гуманітарна допомога для ДСНС від Латвійської Республіки за підтримки товариства «Таві Драугі»", - йдеться в повідомленні. 

У ДСНС зазначили, що 16 пожежних автомобілів значно підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС та вже незабаром будуть розподілені по різних куточках України.

