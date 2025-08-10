Нетаньягу озвучив п'ять принципів завершення війни у Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу представив план із п'яти пунктів після завершення війни в смузі Газа.
Як пише DW, він представив план під назвою "П'ять принципів завершення війни" у неділю, 10 серпня, на прес-конференції в Єрусалимі для закордонних ЗМІ.
Зокрема Нетаньягу вимагає, щоб терористи ХАМАС роззброїлися, всіх ізраїльських заручників було звільнено, сектор Газа був демілітаризований, Ізраїль ніс би там "відповідальність за безпеку", а влада при цьому перейшла б "неізраїльській мирній цивільній адміністрації".
Він підтвердив план взяти під контроль місто Газа, заявивши, що це "найкращий спосіб покласти край війні та найкращий спосіб зробити це швидко". За його оцінкою, в Ізраїлю "немає іншого вибору, як довести справу до кінця і повністю розгромити ХАМАС ".
Нетаньягу пообіцяв, що Ізраїль відкриє "безпечні коридори" та нові пункти допомоги у секторі Газа. За його словами, мета Ізраїлю – не окупувати Газу, а звільнити.
Тим часом міністр фінансів Ізраїлю, лідер ультраправої партії "Релігійний сіонізм" Бецалель Смотрич опублікував у соцмережах відеозвернення, де зажадав від Нетаньягу відмовитися від взяття під контроль міста Газа на користь жорсткішого плану щодо оточення та тотального контролю над анклавом.
За словами Смотрича, Нетаньягу і кабмін вирішили піти "старим шляхом". Глава Мінфіну мав на увазі, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вже входила до міста у листопаді 2023 року, і тоді не змогла перемогти ХАМАС. Смотрич розкритикував рішення Нетаньяху як недостатнє.
- Кабінет безпеки Ізраїлю 8 серпня більшістю голосів схвалив розширення військової операції в анклаві для розгрому ХАМАС. Цей план передбачає взяття під контроль міста Газа. План розкритикували як за кордоном, так і в Ізраїлі.
- 9 серпня тисячі людей вийшли на протести в Тель-Авіві, закликаючи до припинення вогню і звільнення заручників, які утримують ХАМАС.