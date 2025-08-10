За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Нетаньягу озвучив п'ять принципів завершення війни у Газі

Він підтвердив план взяти під контроль місто Газа, заявивши, що це найкращий спосіб покласти край війні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу представив план із п'яти пунктів після завершення війни в смузі Газа. 

Як пише DW, він представив план під назвою "П'ять принципів завершення війни" у неділю, 10 серпня, на прес-конференції в Єрусалимі для закордонних ЗМІ. 

Зокрема Нетаньягу вимагає, щоб терористи ХАМАС роззброїлися, всіх ізраїльських заручників було звільнено, сектор Газа був демілітаризований, Ізраїль ніс би там "відповідальність за безпеку", а влада при цьому перейшла б "неізраїльській мирній цивільній адміністрації".

Він підтвердив план взяти під контроль місто Газа, заявивши, що це "найкращий спосіб покласти край війні та найкращий спосіб зробити це швидко". За його оцінкою, в Ізраїлю "немає іншого вибору, як довести справу до кінця і повністю розгромити ХАМАС ".

Нетаньягу пообіцяв, що Ізраїль відкриє "безпечні коридори" та нові пункти допомоги у секторі Газа. За його словами, мета Ізраїлю – не окупувати Газу, а звільнити. 

Тим часом міністр фінансів Ізраїлю, лідер ультраправої партії "Релігійний сіонізм" Бецалель Смотрич опублікував у соцмережах відеозвернення, де зажадав від Нетаньягу відмовитися від взяття під контроль міста Газа на користь жорсткішого плану щодо оточення та тотального контролю над анклавом.

За словами Смотрича, Нетаньягу і кабмін вирішили піти "старим шляхом". Глава Мінфіну мав на увазі, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вже входила до міста у листопаді 2023 року, і тоді не змогла перемогти ХАМАС. Смотрич розкритикував рішення Нетаньяху як недостатнє.

  • Кабінет безпеки Ізраїлю 8 серпня більшістю голосів схвалив розширення військової операції в анклаві для розгрому ХАМАС. Цей план передбачає взяття під контроль міста Газа. План розкритикували як за кордоном, так і в Ізраїлі. 
  • 9 серпня тисячі людей вийшли на протести в Тель-Авіві, закликаючи до припинення вогню і звільнення заручників, які утримують ХАМАС.
