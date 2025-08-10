Венс: ​США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського, однак результатами не буде задоволений ніхто

"Одним з найважливіших глухих кутів є те, що Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Владіміра Путіна.

Про це Венс розповів в інтерв'ю Fox News, фрагмент якого розмістив у соцмережі X.

"Впродовж шести місяців президент (США - ред.) попросив мене, секретаря Рубіо, Стіва Віткоффа... ми активно працювали, намагаючись вийти з глухого кута. Одним з найважливіших глухих кутів є те, що Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, главою України. І президент тепер має це змінити", - зазначив Венс.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли, відверто кажучи, намагаємося розібратися з графіком та іншими подібними речами, щоб ці три лідери могли сісти за стіл переговорів і обговорити закінчення цього конфлікту", - додав віцепрезидент США.

Про цьому він переконаний, що результатом "не буде задоволений ніхто".

"Якщо взяти поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми будемо намагатися знайти якесь переговорне врегулювання, з яким зможуть змиритися українці та росіяни, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства. Це не зробить нікого надзвичайно щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені цим", - сказав Венс.