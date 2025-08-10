​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Венс: ​США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського, однак результатами не буде задоволений ніхто

"Одним з найважливіших глухих кутів є те, що Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським".

Венс: ​США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського, однак результатами не буде задоволений ніхто
Віце-президент США Дж Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Владіміра Путіна. 

Про це Венс розповів в інтерв'ю Fox News, фрагмент якого розмістив у соцмережі X.

"Впродовж шести місяців президент (США - ред.) попросив мене, секретаря Рубіо, Стіва Віткоффа... ми активно працювали, намагаючись вийти з глухого кута. Одним з найважливіших глухих кутів є те, що Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, главою України. І президент тепер має це змінити", - зазначив Венс.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли, відверто кажучи, намагаємося розібратися з графіком та іншими подібними речами, щоб ці три лідери могли сісти за стіл переговорів і обговорити закінчення цього конфлікту", - додав віцепрезидент США.

Про цьому він переконаний, що результатом "не буде задоволений ніхто".

"Якщо взяти поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми будемо намагатися знайти якесь переговорне врегулювання, з яким зможуть змиритися українці та росіяни, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства. Це не зробить нікого надзвичайно щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені цим", - сказав Венс.

  • Європейські держави та Україна в суботу, 9 серпня, відповіли на план Путіна щодо припинення вогню контрпропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та очільником Кремля могли набрати обертів.
  • Трамп планує зустрітися з Путіним 15 серпня на Алясці. Повідомлялося, що президент США розглядає варіант тристоронньої зустрічі.
