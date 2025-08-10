Мерц упевнений, що Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що президент України Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі на Алясці Президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD, передає Укрінформ.

"Ми сподіваємося і виходимо з того, що уряд України, Президент Зеленський будуть залучені. У будь-якому разі, ми не можемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією та Америкою обговорюються, ба більше - вирішуються через голови європейців та українців… Європейці не хочуть і не повинні залишатися осторонь, коли йдеться про вирішальне стратегічне питання для майбутнього Європи", - заявив Мерц, припустивши, що американський уряд "бачить це так само".

Канцлер також висловив сподівання, що результатом саміту стане рішення про припинення вогню у російській агресивній війні проти України.

Політик нагадав, що європейці постійно шукають дипломатичне рішення.

Мерц також зазначив, що до зустрічі на Алясці інтенсивно готуються на європейському рівні разом з американським урядом, ведуться постійні консультації. Він також поінформував про намір поговорити в ці вихідні з Трампом.

Канцлер наголосив, що Путін погоджується на переговори тільки під тиском.

"Військовий тиск існує, але самого його очевидно недостатньо, однак Америка досі не ввела економічні санкції, які стали би потужним інструментом, - переконаний Мерц. За його словами, він "тижнями умовляє Трампа" вдатися цього кроку.