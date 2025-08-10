ЗМІ: представник МАГАТЕ вирушить до Ірану у понеділок

Представник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеідлок, 11 серпня, відвідає Іран.

Як пише Reuters, про це повідомив у неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі державним ЗМІ.

У понеділок до Ірану для переговорів вирушить посадовець Міжнародного агентства з атомної енергії, але візит на ядерні об'єкти не планується.