ЗМІ: представник МАГАТЕ вирушить до Ірану у понеділок

Ядерні об'єкти не інспектуватимуть. 

ЗМІ: представник МАГАТЕ вирушить до Ірану у понеділок
Фото: IAEA

Представник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеідлок, 11 серпня, відвідає Іран.

Як пише Reuters, про це повідомив у неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі державним ЗМІ.

У понеділок до Ірану для переговорів вирушить посадовець Міжнародного агентства з атомної енергії, але візит на ядерні об'єкти не планується. 

  • Раніше писали, що Іран погодився дозволити технічній групі МАГАТЕ відвідати країну для обговорення відносин між ядерним наглядовим органом ООН та Тегераном.
  • Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували в Ірані, на момент ударів США по ядерних об'єктах, залишили країну.
  • Іран не планує відмовлятися від своєї ядерної програми, зокрема збагачення урану, незважаючи на “серйозну” шкоду, завдану ударами США по його об'єктах.
  • Угода 2015 року, укладена між Іраном та постійними членами Ради Безпеки ООН Великою Британією, Китаєм, Францією, Росією та Сполученими Штатами, а також Німеччиною, запровадила обмеження на ядерну програму Ірану в обмін на послаблення санкцій.
  • Однак її дія зупинилася у 2018 році, коли Сполучені Штати, під час першого терміну Трампа, односторонньо вийшли з угоди та знову запровадили масштабні санкції.
  • Хоча Європа пообіцяла продовжувати підтримку, механізм, призначений для компенсації санкцій США, так і не був ефективно реалізований, що змусило багато західних фірм вийти з Ірану та поглибило економічну кризу в країні.
