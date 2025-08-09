СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Іран обіцяє «цвинтар найманців Трампа» у Зангезурському коридорі між Азербайджаном та його ексклавом

Іран перешкоджатиме НАТО наблизитися до своїх північних кордонів.

Іран обіцяє «цвинтар найманців Трампа» у Зангезурському коридорі між Азербайджаном та його ексклавом
Алі Акбар Велаяті
Фото: EPA/UPG

Алі Акбар Велаяті, старший радник верховного лідера Ірану з міжнародних справ, заявив, що Іран перешкоджатиме створенню Зангезурського коридору, який має з'єднати Азербайджан з його ексклавом – Нахічеванською Автономною Республікою через територію Вірменії. Про це він сказав в інтерв’ю іранському інформаційному агентству Tasnim.  

За його словами, Іран буде протидіяти цьому проєкту незалежно від того, чи приєднається Москва до Тегерана у цих зусиллях, чи ні. 

Відповідаючи на запитання про угоду про надання США 99-річного права оренди на розвиток коридору, розташованого вздовж кордону Вірменії з Іраном, Велаяті сказав, що такий коридор перетвориться на цвинтар найманців Дональда Трампа, а не на маршрут, що належить президенту США.

Кавказ є одним з найчутливіших регіонів світу, додав він, зазначивши, що Іран завжди виступав проти створення Зангезурського коридору, оскільки це змінить геополітику регіону, перекроїть кордони та призведе до розпаду Вірменії.

Зангезурський коридор – це не просто торговий шлях, а політична змова проти Ірану та інших сусідніх країн, попередив він, сказавши: «Окрім Туреччини, яка є членом НАТО, інші країни НАТО також хочуть бути присутніми в цьому регіоні. НАТО хоче лежати між Іраном та Росією, як гадюка, але Іран цього не дозволить».

Він додав, що Іран перешкоджатиме НАТО наблизитися до своїх північних кордонів. «Ми вважаємо, що профілактика краща за лікування».

Велаяті наголосив, що зв'язки між Азербайджанською Республікою та Нахічеванем не потребуватимуть жодних коридорів, заявивши, що вони можуть використовувати іранську землю для зв'язку.
