У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Зі секретної британської бази з ядерними боєголовками у море потрапила радіоактивна вода

Цей витік приховували шість років.

Зі секретної британської бази з ядерними боєголовками у море потрапила радіоактивна вода
Британія
Фото: armyinform.com.ua

Із військової бази Кулпорт у Шотландії, де зберігаються ядерні боєголовки Великобританії, у морську затоку витекла радіоактивна вода, пише The Guardian.

Офіційні документи свідчать, що королівський флот не обслуговував мережу з 1 500 водопроводів, через що старі труби неодноразово проривало.

Як з’ясувало Шотландське агентство з охорони довкілля (Sepa), витоки сталися у Лох-Лонг —затоці неподалік Глазго — та призвели до потрапляння у воду низьких рівнів тритію, який використовується в ядерних боєголовках. Близько половини обладнання на базі на момент інцидентів уже вичерпало свій ресурс.

Кулпорт — один із найбільш засекречених об’єктів у країні. Тут зберігають боєголовки для підводних човнів з балістичними ракетами Trident, які базуються неподалік у Фаслейні.

За даними Sepa, перший витік стався ще 2010 року, два — у 2019-му. В серпні 2019 року прорив труби затопив зону обробки ядерної зброї; вода забруднилася тритієм і потрапила в затоку через відкритий стік. Хоча рівні радіоактивності були низькими та не загрожували здоров’ю людей, регулятор наголосив, що цього можна було уникнути за належного технічного обслуговування.

Після розслідування Міноборони Британії пообіцяло виконати 23 кроки для недопущення повторення аварій. Однак у 2021 році знову сталися два прориви, у тому числі в зоні з іншими радіоактивними речовинами. Перевірка 2022 року показала: реалізація запобіжних заходів була «повільною і затримувалася в багатьох випадках».

Матеріали, які пролили світло на ці інциденти, журналісти шість років намагалися отримати через закон про доступ до інформації. Міністерство оборони та Sepa відмовляли, посилаючись на «національну безпеку». Оприлюднити документи наказав комісар з питань інформації Шотландії, заявивши, що затримка була спричинена радше побоюваннями за репутацію, а не безпековими ризиками.

Міноборони стверджує, що «жодного небезпечного викиду радіоактивних матеріалів у довкілля не було», і запевняє, що нині база працює за стандартами, еквівалентними цивільним екологічним нормам.
