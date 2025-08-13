Лідери України та інших країн Європи скоординували позиції зі США перед зустріччю Трампа з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів разом з європейськими лідерами телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Україна та вся Європа й Сполучені Штати Америки йдуть спільним курсом”, - йдеться у повідомленні.

Європейські учасники розмови зазначили, що цінують лідерство та рішучу налаштованість Дональда Трампа завершити війну якнайшвидше. Під час розмови обговорили ключові речі, які можуть забезпечити мир і зробити його тривалим.

Також сторони скоординували позиції перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці. Зокрема, припинення вбивств має бути негайним, дипломатія щодо України та Європи – разом з Україною та Європою, а безпека – справді із сильними гарантіями. Крім того, під час розмови йшлося про можливі формати подальших контактів і зустрічей.

Володимир Зеленський наголосив, що тиск на Росію працює, мир не має альтернатив і потрібні чіткі результати, які разом можливо забезпечити.

В свою чергу, Дональд Трамп запропонував зідзвонитися після зустрічі з російським колегою.

У розмові взяли участь федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президент Польщі Кароль Навроцький і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.