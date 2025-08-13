Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Канцлер Німеччини Мерц: хочемо, щоби Трамп мав успіх у переговорах із Путіним

У середу відбуваються перемовини лідерів ЄС, України та США з приводу зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Європа хоче, аби зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці відбулася у «правильному руслі» і щоб лідер США мав успіх.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції із українським президентом Володимиром Зеленським на зустрічі 13 серпня .

«Ми, європейці, робимо все що в наших силах, щоби спрямувати цю зустріч у правильному напрямку. Ми хочемо щоби американський президент Дональд Трамп у п’ятницю в Анкоріджі мав успіх», - сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що «перед цією зустріччю на Алясці для мене було дуже важливо залучити наших партнерів Європейського Союзу, наших друзів з України та Америки, тому передумовою для зустрічі є це обговорення». 

«І сьогодні ми детально проговорили наші позиції з колегами Франції, Великобританії, Польщі, Фінляндії, Італії, також Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою та Марком Рютте. І Володимир Зеленський також був присутній у цих розмовах. Спільно із президентом Трампом ми також поспілкувалися і після цієї зустрічі з вами ми продовжимо консультації під керівництвом президента Макрона і прем’єр-міністра Стармера», - розповів Мерц.

Він додав, що всі ці перемовини – це «частина інтенсивного діалогу». 

«Це були як окремі розмови, так і різні інші формати. На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні американському президенту. І ми були одностайні в оцінці ситуації і також в тому, якої мети можна досягти», - наголосив канцлер ФРН.

Мерц сказав, що з Трампом домовилися про те, що лідер США одразу після зустрічі з російським диктатором зателефонує Зеленському, а тоді оприлюднить результати перемовин і європейським лідерам.

  • Цієї п’ятниці має відбутися зустріч Трампа і Путіна на військовій базі в Алясці у США. 
  • Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна як військового злочинця ускладнив завдання: РФ не захотіла організовувати зустріч у Римі, Відні чи Женеві. Пропозиція Кремля щодо Об'єднаних Арабських Еміратів не сподобалася Вашингтону через потребу вдруге за останній час продумувати поїздку Трампа на Близький Схід. 
  • Раніше цього тижня почала з'являтися інформація про необхідність територіальних поступок, зокрема, з боку України. Зеленський опісля заявив, що ніхто поступатися територіями не буде.
  • Також Білий дім заявляв, що Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту на Алясці з президентом України російським диктатором.
