Канцлер Німеччини Мерц: хочемо, щоби Трамп мав успіх у переговорах із Путіним

У середу відбуваються перемовини лідерів ЄС, України та США з приводу зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Європа хоче, аби зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці відбулася у «правильному руслі» і щоб лідер США мав успіх.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції із українським президентом Володимиром Зеленським на зустрічі 13 серпня .

«Ми, європейці, робимо все що в наших силах, щоби спрямувати цю зустріч у правильному напрямку. Ми хочемо щоби американський президент Дональд Трамп у п’ятницю в Анкоріджі мав успіх», - сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що «перед цією зустріччю на Алясці для мене було дуже важливо залучити наших партнерів Європейського Союзу, наших друзів з України та Америки, тому передумовою для зустрічі є це обговорення».

«І сьогодні ми детально проговорили наші позиції з колегами Франції, Великобританії, Польщі, Фінляндії, Італії, також Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою та Марком Рютте. І Володимир Зеленський також був присутній у цих розмовах. Спільно із президентом Трампом ми також поспілкувалися і після цієї зустрічі з вами ми продовжимо консультації під керівництвом президента Макрона і прем’єр-міністра Стармера», - розповів Мерц.

Він додав, що всі ці перемовини – це «частина інтенсивного діалогу».

«Це були як окремі розмови, так і різні інші формати. На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні американському президенту. І ми були одностайні в оцінці ситуації і також в тому, якої мети можна досягти», - наголосив канцлер ФРН.

Мерц сказав, що з Трампом домовилися про те, що лідер США одразу після зустрічі з російським диктатором зателефонує Зеленському, а тоді оприлюднить результати перемовин і європейським лідерам.