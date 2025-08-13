РЖД у вогні
ГоловнаПолітика

Президенти Євроради і Єврокомісії прокоментували переговори з Трампом і Зеленським

«Ми готові робити свою частину. Досягнення припинення вогню залишається пріоритетом», - заявив Антоніу Кошта.

Президенти Євроради і Єврокомісії прокоментували переговори з Трампом і Зеленським
Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президенти Євроради Антоніу Кошта і Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяви за підсумками переговорів 13 серпня із лідерами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом.

Кошта назвав перемовини «дуже корисними» і наголосив, що «ЄС налаштований тісно і єдино співпрацювати з США, щоб покласти край війні агресії Росії та забезпечити справедливий і тривалий мир».

«Ми готові робити свою частину. Досягнення припинення вогню залишається пріоритетом — як необхідний крок на шляху до змістовних переговорів з Україною», - підкреслив президент Європейської Ради.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що «сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України».

«Ми залишатимемося у тісній координації. Ніхто не прагне миру більше за нас — справедливого та тривалого миру», - запевнила президентка Єврокомісії.
