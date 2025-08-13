Президенти Євроради і Єврокомісії прокоментували переговори з Трампом і Зеленським

Президенти Євроради Антоніу Кошта і Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяви за підсумками переговорів 13 серпня із лідерами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом.
Кошта назвав перемовини «дуже корисними» і наголосив, що «ЄС налаштований тісно і єдино співпрацювати з США, щоб покласти край війні агресії Росії та забезпечити справедливий і тривалий мир».
«Ми готові робити свою частину. Досягнення припинення вогню залишається пріоритетом — як необхідний крок на шляху до змістовних переговорів з Україною», - підкреслив президент Європейської Ради.
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що «сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України».
«Ми залишатимемося у тісній координації. Ніхто не прагне миру більше за нас — справедливого та тривалого миру», - запевнила президентка Єврокомісії.
- 13 серпня лідери Європи, України і США провели перемовини перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці. Сторони погодили ключові моменти і озвучили президентові США свої пропозиції.