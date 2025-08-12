Білий дім назвав місце зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.

Білий дім повідомив, де саме на Алясці зустрінуться президенти США та Росії.

Про це повідомляє Sky News.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп і Путін зустрінуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

За її словами, Дональд Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства.

“Як президент неодноразово говорив, він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли ці результати можуть бути досягнуті. Зараз у світі немає лідера, який би був більш відданий запобіганню війнам або їх припиненню, ніж президент Трамп”, - наголосила Лівітт .