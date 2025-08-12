Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Білий дім назвав місце зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

Президенти зустрінуться в найбільшому місті Аляски.

Білий дім назвав місце зустрічі Путіна і Трампа на Алясці
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.
Фото: EPA/UPG

Білий дім повідомив, де саме на Алясці зустрінуться президенти США та Росії. 

Про це повідомляє Sky News.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп і Путін зустрінуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

За її словами, Дональд Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства. 

“Як президент неодноразово говорив, він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли ці результати можуть бути досягнуті. Зараз у світі немає лідера, який би був більш відданий запобіганню війнам або їх припиненню, ніж президент Трамп”, - наголосила Лівітт  .

  • Як відомо, 15 серпня в американському штаті Аляска планується зустріч Трампа з Путіним, яка стане першою зустріччю американського лідера з очільником Кремля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

  • На зустрічі, серед іншого, обговорюватимуться подальші варіанти дій для тиску на Росію. Крім того, планується обговорити підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій і гарантій безпеки.

  • Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що зустріч на Алясці стане тестом Росії на шляху до завершення війни в Україні.

  • За інформацією ЗМІ, Кремль вимагає контролю над усією територією Донецької області в обмін на замороження фронту.

  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна. Однак, він зазначив, що "і росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені".
﻿
