Bihus.info знайшли в новопризначених обласних прокурорів підозрілу нерухомість та предмети розкоші

Призначені новим генеральним прокурором Русланом Кравченком обласні прокурори користуються чужою нерухомістю, власники якої пов'язані з ними, з’ясували журналісти Bihus.info.

Один з них – Олег Ткаленко, який у липні очолив Вінницьку обласну прокуратуру і який чотири роки тому був гостем на дні народженні заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Він працював у системі прокуратури 18 років, зокрема в Шостці, Сумській і Вінницькій обласних прокуратурах.

В листопаді 2020 року він став заступником начальника прокуратури Київської області – через декілька місяців після призначення Татарова в ОП. Прокурор стверджує, що зараз не перетинається з Олегом Татаровим.

Ткаленко після зацікавлення журналістів на сторінці прокуратури публікував інформацію про його статки. А також він декларував гараж у столичному ЖК, де він мешкає в квартирі батька. Також він володіє BMW X5 за $65 000 в 2022. Кошти на авто він позичив у мешканця Шостки на прізвище Овсіпян. Родина цих людей володіє магазинами в Шостці, а ще має родинні зв’язки з дружиною Олега Ткаленка.

У декларації прокурора за 2020 рік вказано, що Овсіпяни давали йому жити в своїх квартирах і їздити на авто. У 2022 2,3 млн гривень дружині прокурора позичили Овсіпяни, після чого в прокурорського подружжя з’явилося нове авто. Ще після цього Овсіпяни дали користуватися Ткаленкам Audi.

Падчерка прокурора Анна, що працює спеціалістом в Офісі генпрокурора, мешкає в ЖК “Васильківський”, і туди її теж пустили пожити Овіспяни. Анна вже купила собі там паркомісце.

Дружина прокурора володіє кількома земельними ділянками. Батько прокурора, Валерій Ткаленко, через пів року після призначення сина в Київську обласну прокуратуру, купив трикімнатну квартиру в Києві у трьох хвилинах до метро “Голосіївська”. Саме там і оселився прокурор із родиною.

Через рік батько прокурора інвестував у котеджне містечко Gold fish на дамбі Київського водосховища. Це в той рік, коли на BMW позичали гроші.

Сам прокурор стверджує, що батько придбав нерухомість за вигідними цінами, оскільки ринок “почало штормити” перед повномасштабним вторгненням. Котедж Валерій Ткаленко після ремонту продав.

Олег Ткаленко стверджує, що його батько, який був бізнесменом, збирав кошти. Потім став працювати на різних комунальних підприємствах, здав щось в оренду, і так зібрав 17 млн гривень. Витрачати кошти, як звернули увагу журналісти, він почав якраз після призначення сина прокурором Київської області.

Майже вся столична нерухомість родини Овіспян була куплена під час повномасштабної війни і саме після призначення Ткаленка в Київську обласну прокуратуру.

“За останні три роки в Києві накупилося: квартира і два паркомісця в ЖК «Панорама» на Печерську. Назва ЖК говорить сама за себе. Загальна вартість такої нерухомості наразі – понад 350 000 доларів. Є також квартира і, куди ж без них, два паркомісця в елітному ЖК на Печерську «Метрополь». Цінник на все про все може доходити до 400 000 доларів. Не обійшлося і без квартири та паркомісця в одному з найдорожчих ЖК Києва «Трініті»”, – йдеться в матеріалі.

Ткаленко у відповідь на запит журналістів сказав, що оборот в магазинах Овсіпянів склав 600 млн гривень. Але це саме оборот, а не прибуток.

Другий фігурант матеріалу теж був призначений генпрокурором Русланом Кравченком нещодавно. Це новий очільник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан. Він раніше працював в прокуратурах різних областей, а з 2021 року перейшов до прокуратури Київської області. До того, як сісти в крісло головного прокурора Закарпаття, був першим заступником голови Бориспільської обласної прокуратури.

Пацкан має тестя-ексначальника відділу прокуратури Києва Василя Смітюха, що раніше фігурував у журналістському розслідуванні про дерибан. Батько прокурора очолював Ужгородську податкову інспекцію, зараз є там заступником голови.

У декларації Пацкана майже нічого немає, і після зацікавлення журналістів він теж опублікував допис про статки.

“Тесть і теща прокурора володіють палациком на 700 квадратів у Козині. Батьки самого прокурора проживають у будинку в Ужгороді на 450 квадратів”, – йдеться в матеріалі.

Сам Пацкан володіє машиною Toyota Camry 2023 і раніше інвестував в недобуд у Києві, зведення якого на паузі.

Пацкан задекларував, що проживає у нерухомості Кошерець Ганни Сергіївни з Волинської області. Вона володіє квартирами в ЖК і пракомісцем. Кошерець – дружина бабусі прокурора. Обома її квартирами користується родина Пацкана.

За словами прокурора, бабуся набула цієї нерухомості після продажу чотирикімнатної квартири в Києві в 2017 році.

Дружина прокурора відкрила бутік брендового одягу в Ужгороді. На фото дружини прокурора журналісти помітили коштовні годинники Rolex і Cartier, в декларації яких немає.

Пацкан сказав, що ці прикраси "привезені з Китаю", як і брендовий одяг, який, за його словами, є підробкою.



