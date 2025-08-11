У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаПолітика

Кая Каллас: поки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, не можна обговорювати будь-які поступки

Каллас наголосила, що це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні.

Кая Каллас: поки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, не можна обговорювати будь-які поступки
Кая Каллас
Фото: mke.ee

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас проти поступок Росії, поки Кремль не погодиться на повне та безумовне припинення вогню.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Поки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, ми навіть не повинні обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні", – йдеться у заяві Каллас.

Вона наголосила, що під час перемовин "важлива послідовність кроків. Спершу – безумовне припинення вогню з ефективною системою моніторингу та непорушними гарантіями безпеки".

Каллас запевнила, що з боку ЄС Україна має повну підтримку щодо потреб на полі бою, крім того, Брюссель працюватиме над 19-м пакетом санкцій

Триватиме і підтримка ЄС для бюджетних потреб України та переговори про приєднання України до Європейського Союзу.

“Обидва аспекти є необхідними для майбутнього України після завершення війни і для стабільності європейського континенту", – підсумувала Кая Каллас.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies