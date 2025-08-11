Кая Каллас: поки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, не можна обговорювати будь-які поступки

Каллас наголосила, що це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні.

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас проти поступок Росії, поки Кремль не погодиться на повне та безумовне припинення вогню.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Поки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, ми навіть не повинні обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні", – йдеться у заяві Каллас.

Вона наголосила, що під час перемовин "важлива послідовність кроків. Спершу – безумовне припинення вогню з ефективною системою моніторингу та непорушними гарантіями безпеки".

Каллас запевнила, що з боку ЄС Україна має повну підтримку щодо потреб на полі бою, крім того, Брюссель працюватиме над 19-м пакетом санкцій.

Триватиме і підтримка ЄС для бюджетних потреб України та переговори про приєднання України до Європейського Союзу.

“Обидва аспекти є необхідними для майбутнього України після завершення війни і для стабільності європейського континенту", – підсумувала Кая Каллас.