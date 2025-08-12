Зеленський подякував лідерам ЄС за підтримку України перед зустріччю Трампа і Путіна

Він зазначив, що російська армія не готується до припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за спільну заяву, яку вони підтримали напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

"Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість Президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", – написав глава України у телеграмі.

Він наголосив, що російська армія не готується до припинення війни, а навпаки, вона займається такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій.

"У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало", – повідомив президент.

Зеленський додав, що питання, які стосуються безпеки України та Європи, потрібно обговорюватим разом.

"Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям. І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск – тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", – резюмував він.

Що відбувається