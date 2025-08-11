Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для бойових підрозділів ЗСУ
Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для бойових підрозділів ЗСУ

Шмигаль запевнив, що закупівлі будуть здійснюватися за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно.

Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для бойових підрозділів ЗСУ
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Міністерство оборони запускає прямі закупівлі пікапів та іншої техніки для потреб бойових підрозділів ЗСУ за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив голова Міноборони Денис Шмигаль.

"Тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою. Ідеться насамперед про пікапи, а також про квадроцикли та мотоцикли", – написав він у Telegram.

Шмигаль зазначив, що Міноборони підготувало відповідні зміни до урядової постанови. Він запевнив, що закупівлі будуть здійснюватися за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно.

"Таким чином військові, які перебувають в найгарячіших точках фронту, завжди матимуть технічні засоби для успішного виконання поставлених завдань", - наголосив міністр.

  • Сьогодні президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань забезпечення війська. За підсумками він поінформував про рішення, серед яких - щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки. Президент наголосив, що її тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.
