Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для бойових підрозділів ЗСУ

Міністерство оборони запускає прямі закупівлі пікапів та іншої техніки для потреб бойових підрозділів ЗСУ за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив голова Міноборони Денис Шмигаль.

"Тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою. Ідеться насамперед про пікапи, а також про квадроцикли та мотоцикли", – написав він у Telegram.

Шмигаль зазначив, що Міноборони підготувало відповідні зміни до урядової постанови. Він запевнив, що закупівлі будуть здійснюватися за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно.

"Таким чином військові, які перебувають в найгарячіших точках фронту, завжди матимуть технічні засоби для успішного виконання поставлених завдань", - наголосив міністр.