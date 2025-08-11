У липні до експлуатації в ЗСУ допустили 8 нових наземних роботизованих комплексів

Протягом липня 2025 року міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 8 нових наземних роботизованих комплексів. Всі вони – українського виробництва.

Як зазначили у оборонному відомстві, більшість допущених до експлуатації у липні НРК здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених.

Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Українські наземні роботи сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, обладнані сучасними системами зв’язку та передачі відео. Працюють за різних погодних умов, і здатні долати значні дистанції.

З початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації загалом 40 наземних роботизованих комплексів і всі вони вироблені в Україні. Торік до експлуатації допущено понад 60 НРК, позаторік – 13.