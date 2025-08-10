Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Економіка

Розвідка: Росія готується до шокової ціни на нафту по $40 за барель

Додатковий тиск на російський ринок чинить уповільнення економіки Китаю.

Розвідка: Росія готується до шокової ціни на нафту по $40 за барель
Фото: Роснафта

Росія через "нову цінову війну" на ринку нафти готується до шокової ціни $40-50 за барель уже наприкінці 2025 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

У звіті російського фонду "Росконгрес" ідеться, що світові ціни на нафту наприкінці 2025 – на початку 2026 року можуть впасти до 40–50 доларів за барель. Нині, за даними фонду, барель коштує 66–68 доларів, але ринок переживає "нову цінову війну".

"Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну", – ідеться у повідомленні.

Також додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяні та Норвегії.

Геополітичні ризики, які раніше "підтягували" котирування на кілька доларів, тепер майже не впливають на ціни. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає швидше, ніж попит.
﻿
