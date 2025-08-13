​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Зеленський: я сказав президенту США та європейським колегам, що Путін блефує

Зеленський висловив сподівання, що головною темою переговорів на Алясці буде негайне припинення вогню.

Зеленський: я сказав президенту США та європейським колегам, що Путін блефує
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що попередив Дональда Трампа напередодні його переговорів з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters

“Я сказав президенту США та всім нашим європейським колегам, що Путін блефує”, - сказав Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Президент України попередив, що російський диктатор намагається чинити тиск перед зустріччю на Алясці вздовж усіх ділянок українського фронту. Таким чином Росія намагається показати, що може окупувати всю Україну.

Зеленський висловив сподівання, що головною темою переговорів на Алясці буде негайне припинення вогню і додав, що будь-які обговорення щодо території мають бути розглянуті під час зустрічі трьох лідерів.

“Щодо наших принципів та територіальної цілісності, зрештою, все це вирішується на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо. І, до речі, всі це також підтримують”, - запевнив президент України.

Також Зеленський розповів, що Трамп пообіцяв розповісти йому про свої переговори з Путіним.

  • Цієї п’ятниці має відбутися зустріч Трампа і Путіна на військовій базі в Алясці у США. 

  • Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна як військового злочинця ускладнив завдання: РФ не захотіла організовувати зустріч у Римі, Відні чи Женеві. Пропозиція Кремля щодо Об'єднаних Арабських Еміратів не сподобалася Вашингтону через потребу вдруге за останній час продумувати поїздку Трампа на Близький Схід. 

  • Раніше цього тижня почала з'являтися інформація про необхідність територіальних поступок, зокрема, з боку України. Зеленський опісля заявив, що ніхто поступатися територіями не буде.

  • Також Білий дім заявляв, що Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту на Алясці з президентом України російським диктатором.
