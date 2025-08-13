Зеленський: я сказав президенту США та європейським колегам, що Путін блефує

Зеленський висловив сподівання, що головною темою переговорів на Алясці буде негайне припинення вогню.

Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що попередив Дональда Трампа напередодні його переговорів з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

“Я сказав президенту США та всім нашим європейським колегам, що Путін блефує”, - сказав Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Президент України попередив, що російський диктатор намагається чинити тиск перед зустріччю на Алясці вздовж усіх ділянок українського фронту. Таким чином Росія намагається показати, що може окупувати всю Україну.

Зеленський висловив сподівання, що головною темою переговорів на Алясці буде негайне припинення вогню і додав, що будь-які обговорення щодо території мають бути розглянуті під час зустрічі трьох лідерів.

“Щодо наших принципів та територіальної цілісності, зрештою, все це вирішується на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо. І, до речі, всі це також підтримують”, - запевнив президент України.

Також Зеленський розповів, що Трамп пообіцяв розповісти йому про свої переговори з Путіним.