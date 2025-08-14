Зеленський і президент Аргентини обговорили сфери для можливої співпраці держав

Також ішлося про економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції.

Володимир Зеленський провів розмову з аргентинським колегою Хав’єром Мілеєм.

За словами Зеленського, говорили про війну в Україні, ситуацію в дипломатії, економічні успіхи Аргентини, зокрема, дерегуляцію та подолання інфляції, а також про сфери потенційної співпраці між обома державами.

Український президент повідомив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини в дерегуляції та подоланні інфляції.

«Зараз відносини між нашими країнами виходять на справді високий рівень. Ми детально про це поговорили. Технології, економіка, аграрна промисловість – багато є сфер для потенційної співпраці. Домовилися також відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ наших країн. Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом», - зазначив Зеленський.

Він додав, що Мілей «готовий докласти особистих зусиль», аби Україна отримала «чесний мир і надійні гарантії безпеки і запросив аргентинського колегу до Києва.