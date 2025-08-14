Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаПолітика

Зеленський і президент Аргентини обговорили сфери для можливої співпраці держав

Також ішлося про економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції.

Зеленський і президент Аргентини обговорили сфери для можливої співпраці держав
Хав’єр Мілей і Володимир Зеленський
Фото: ОП

Володимир Зеленський провів розмову з аргентинським колегою Хав’єром Мілеєм.

За словами Зеленського, говорили про війну в Україні, ситуацію в дипломатії, економічні успіхи Аргентини, зокрема, дерегуляцію та подолання інфляції, а також про сфери потенційної співпраці між обома державами.

Український президент повідомив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини в дерегуляції та подоланні інфляції.

«Зараз відносини між нашими країнами виходять на справді високий рівень. Ми детально про це поговорили. Технології, економіка, аграрна промисловість – багато є сфер для потенційної співпраці. Домовилися також відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ наших країн. Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом», - зазначив Зеленський.

Він додав, що Мілей «готовий докласти особистих зусиль», аби Україна отримала «чесний мир і надійні гарантії безпеки і запросив аргентинського колегу до Києва.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies