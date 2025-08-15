Зеленський: Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну

Президент Володимир Зеленський отримав доповіді від військової розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці щодо намірів Путіна.

"Ми отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. І триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить," — наголошує глава держави.

Напередодні Україна разом із європейськими партнерами обговорили зі Сполученими Штатами, що дійсно може спрацювати. Усім сторонам потрібне чесне закінчення війни.

Президент наголосив, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і "сподіваємось на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу".

"Продовжуємо координацію з нашими партнерами у Європі – говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Команда також контактує. Різниця в часі з Аляскою – 11 годин, тож завтрашній день для всіх у Європі почнеться рано. Готуємося до відповідних розмов. Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала, і затягувала на роки. Припинення вбивств потрібне", – додає Президент.

Зеленський наголосив, що зустріч лідерів потрібна, щонайменше – Україна, США, російська сторона, і саме в такому форматі можливі ефективні рішення. "Гарантії безпеки потрібні. Тривалий мир дуже потрібен. Усі знають ключові цілі. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає досягти реальних результатів".