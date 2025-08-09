На Нікопольщині протягом дня внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

Обстріли спричинили пожежі – є знищені та пошкоджені будинки.

На Нікопольщині протягом дня від ворожих ударів потерпали сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди агресор спрямовував FPV-дрони, обстрілював в артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждали 46-річний чоловік і 44-річна жінка. Їх доправили до лікарні.

Виникли пожежі. Вогонь знищив 2 приватні будинки, 3 господарські споруди. Ще 6 осель і 2 господарські споруди в районі пошкоджені. Зачепило лінію електропередач.

Синельниківщину противник атакував БпЛА та ракетами. Там також було кілька займань. Понівечені п'ятиповерхівка і авто.

У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, через удар безпілотником загорілася суха трава.